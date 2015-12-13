La Vis sbanca Lamezia

Dieci vittorie in dieci partite: il quintetto di D'Arrigo e Farina domina a Lamezia con 34 punti di Spencer e chiude l'andata da capolista solitaria

E sono dieci. Dieci successi in altrettante gare di campionato per la Vis Reggio Calabria, sempre più capolista solitaria del girone calabrese di serie C Silver. Ieri a Lamezia il quintetto del duo D’Arrigo/Farina ha offerto l’ennesima prova di forza, violando il Palasparti con grande autorevolezza e archiviando un girone di andata da incorniciare, fatto di sole vittorie e prestazioni convincenti.

L’andamento della partita: primo e secondo quarto

Il primo quarto scivola via quasi interamente sui binari dell’equilibrio, ma sul finale la Vis piazza il break, raggiungendo la doppia cifra di vantaggio (28-16) con un gioco da tre punti di Franzò a fil di sirena.

Nel secondo quarto i bianco/amaranto spingono fortissimo sull’acceleratore e con un parziale di 13-0 si portano sul +25 (41-16). I lametini però reagiscono e sulle ali di un’efficacissima zone press ordinata da coach Iracà piazzano un contro parziale di 24-8 e vanno all’intervallo con sole 9 lunghezze di ritardo (49-40).

La ripresa: Spencer trascina la Vis

Dagli spogliatoi esce una Vis concentrata e determinata a riallungare e così è. Sale in cattedra un devastante Spencer (34 punti e 17 rimbalzi per il pivot statunitense), praticamente immarcabile dentro il pitturato, e i reggini al 27mo riallungano sul +20 (70-50), mantenendo agevolmente il vantaggio nella frazione conclusiva.

Questo il tabellino della partita:

Basketball Lamezia-Vis Reggio Calabria 81-105

(16-28, 40-49, 60-79)

Basketball Lamezia: Torcasio 13, Fragiacomo 15, Russo 2, De Luca 4, Rito, Grande 9, Coluccio 2, Bosone 5, Giampà, Molinaro, Antonicelli 9, Gaetano 22. Allenatore: Iracà.

Vis Reggio Calabria: Stracuzzi 16, Costantino 1, Lobasso 6, Warwick 20, Spencer 34, Franzò 15, Arillotta 6, De Stefano 1, Bonaccorso, Cedro 6. Allenatori: D’Arrigo/Farina.

Arbitri: Riggio di Rende e Migliaccio di Catanzaro.

Risultati e classifica dell’undicesima giornata

Risultati undicesima giornata: Catanzaro-Botteghelle 57-62, Crotone-Rende 69-64, Lamezia-Vis 81-105, Siderno-Pollino (oggi), Villa-Val Gallico 82-91 (ha riposato Nuova Jolly).

Classifica: Vis 20, Val Gallico 18, Botteghelle 16, Catanzaro 10, Lamezia* 8, Nuova Jolly 8, Villa 6, Rende 6, Pollino 6, Crotone 6, Siderno*2.

*Siderno e Lamezia una partita da recuperare

Prossimo turno (19/20 dicembre): Catanzaro-Pollino, Crotone-Val Gallico, Nuova Jolly-Botteghelle, Villa-Vis, Siderno-Rende (riposa Lamezia).