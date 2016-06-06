La Vis si congeda dai play off con una sconfitta

Perde 80-61 la Vis Reggio Calabria al PalaSerranò di Patti e assiste alla sirena finale alla festa promozione dei siciliani, che vincono il girone e approdano con pieno merito in serie B al termine di una stagione esaltante.

La partenza e il primo quarto

Erano troppo elevate ieri le motivazioni in casa pattese per lasciare spazio alla voglia di ben figurare dei reggini, comunque autori di una prova più che dignitosa. I bianco/amaranto del duo D’Arrigo/Farina partono forte e si portano subito sul 7-1, ma Custis mette a segno i primi 9 punti di Patti che regalano il sorpasso ai padroni di casa (9-7). Il primo quarto finisce 21-14 per i locali con un Custis semplicemente mostruoso, autore di 14 punti nei primi 10 minuti.

Nel secondo periodo la Vis ricuce lo strappo (21-21) grazie a un parziale siglato quasi interamente da Venuto, ma è ancora un immarcabile Custis (a segno con due triple consecutive da distanza siderale) che scava un nuovo break per Patti, che va all’intervallo lungo avanti di 10 lunghezze (43-33).

Il terzo quarto e l’allungo di Patti

All’uscita dagli spogliatoi sale in cattedra Bolletta che si carica i messinesi sulle spalle, realizza da ogni posizione (25 punti in totale per l’ala pattese) e spinge i suoi fino al 66-48 con cui si chiude la terza frazione.

Nell’ultimo quarto i peloritani gestiscono senza particolari patemi. A due minuti dalla fine coach Sidoti tira fuori dal parquet i due americani Custis e Saintilus, ai quali concede la standing ovation del pubblico pattese in visibilio.

Patti torna in serie B

Finisce 80-61 per Patti che ritorna in serie B. Le lacrime di Pippo Sidoti abbracciato dai propri giocatori e osannato dal pubblico sono lo spot più bello di una giornata di pallacanestro che a Patti ricorderanno a lungo. La Vis, invece, fallisce l’appuntamento con la serie B senza rimpianti, con la consapevolezza di aver ceduto al cospetto di compagini di caratura superiore quali Patti e Agropoli. I ragazzi del dg Di Bernardo ci riproveranno il prossimo anno.

Questo il tabellino della gara:

Vittoria Assicurazioni Patti – Vis Reggio Calabria 80-61

(21-14, 43-33, 66-48)

Vittoria Assicurazioni Patti: Saintilus 15, Custis 29, Costantino 5, Bolletta 25, G. Busco 4, Ettaro, Anzà, Ale.Sidoti 2, Lumia, Marabello, Mazzullo, Ant.Sidoti N.E. Allenatore: P.Sidoti.

Vis Reggio Calabria: Savo Sardaro 13, Fazio 8, Lobasso 12, Warwick 5, Spencer 10, Venuto 11, Carpanzano 2, Bonaccorso. Allenatori: D’Arrigo e Farina.

Arbitri: Fabiani di Livorno e Iozzi di Siena.