La Vis suona la nona e chiude al secondo posto

Un girone di ritorno stratosferico. Nove vittorie su nove incontri, mettendo in riga tutte le rivali, una dietro l’altra, in un esaltante crescendo rossiniano. Ieri, in un PalaBotteghelle ribollente di tifo, anche la quotata Rende ha dovuto cedere il passo al quintetto reggino, capace di imporre la propria pallacanestro e i propri ritmi per tre quarti pieni e di saper soffrire al veemente ma tardivo ritorno dei silani nell’ultima frazione.

Lobasso mvp della sfida con Rende

Lobasso è l’mvp del match. Eccellente la sua prova su entrambi i lati del campo: chirurgico in attacco (23 punti) e implacabile in difesa sul temuto corregionale Mirando. Ad assecondare la guardia pugliese Warwick (18 punti con 7 su 8 da due) e capitan Tramontana (15 punti) che trasuda leadership in ogni giocata.

Il successo della Vis, nonostante il punteggio finale faccia pensare il contrario, è stato netto e mai in discussione. I reggini, salvo i primissimi minuti in cui Rende ha messo la testa avanti, hanno condotto le danze dalla palla a due alla sirena finale, imprimendo l’accelerata decisiva sul finire del terzo quarto grazie a un parziale di 10-0 innescato da due triple consecutive di Costantino e Lobasso (62-43 al 29mo). Dison (27 punti a referto per il folletto americano) e un ottimo Russo, dominante a rimbalzo offensivo, hanno riavvicinato gli ospiti nell’ultimo quarto, ma la Vis, insolitamente imprecisa dalla lunetta, ha saputo resistere, ribaltando anche lo scarto dell’andata che è valso l’aggancio in classifica e il conseguente sorpasso al secondo posto (alle spalle della capolista Lamezia) proprio ai danni della Bim Bum Basket Rende.

Questo il tabellino della gara:

Vis Reggio Calabria – Bim Bum Basket Rende 73-68

(20-14, 43-34, 62-44)

Vis Reggio Calabria: Costantino 7, Tramontana 15, Lobasso 23, Arillotta 5, Warwick 18, Catanoso, Rizzieri 5, Cedro, Bonaccorso n.e., Romeo n.e. Allenatori: D’Arrigo e Farina.

Bim Bum Basket Rende: Spadafora 5, Dison 27, Pirrone 8, Russo 10, Mirando 11, Mazzuca 1, Reda, Cilento 6, Gaudio n.e., Tenuta n.e., Galasso n.e. Allenatore: Carbone.

Arbitri: Aldo Travia e Antonio Travia di Gioia Tauro.

La classifica a fine stagione regolare

Finita la stagione regolare, dal prossimo week end al via la poule promozione, con una fase a orologio (cinque giornate in tutto) cui prenderanno parte, oltre alla Vis, anche Lamezia, Rende, Val Gallico e Catanzaro. Prima giornata (11/12 febbraio) Catanzaro-Vis e Rende-Val Gallico (riposa Lamezia). Le prime quattro ai play off, la quinta viene eliminata.

Si ripartirà con questa classifica:

Basketball Lamezia 12,

Vis Reggio Calabria 8,

Bim Bum Basket Rende 8,

Sensation Profumerie Catanzaro 6,

Val Gallico 6.