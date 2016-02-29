La Vis supera Lamezia e chiude imbattuta la regular season

Anche il Basketball Lamezia si deve inchinare allo strapotere della Vis, che chiude in bellezza la prima fase del campionato, centra la ventesima vittoria in altrettante gare e conserva l’imbattibilità stagionale, unica squadra d’Italia dalla serie A alla serie C. Ci hanno provato nei primi due quarti gli ospiti a mettere i bastoni fra le ruote alla capolista, ma dopo l’intervallo i reggini hanno inserito marce altissime e i volenterosi ragazzi di coach Iracà hanno dovuto alzare bandiera bianca. A fare la differenza è stato un Warwick stellare con 34 punti a referto (miglior prestazione realizzativa stagionale), 15 rimbalzi e 5 assist, ma tutto il collettivo bianco/amaranto si è espresso su ottimi livelli, lasciando ben sperare in vista dei play off.

L’andamento della partita quarto per quarto

Una tripla di Spencer scava il primo solco fra le due squadre (14-6). Il primo quarto si chiude sul 23-12 con i padroni di casa infallibili dalla lunetta (10 su 10).

Gli ospiti in avvio di secondo quarto ribaltano l’inerzia del match con un parziale di 12-0. Un’entrata di Antonicelli sigla il sorpasso (23-24), ma Warwick ricaccia indietro i lametini realizzando ben 22 punti nel solo primo tempo. Si va negli spogliatoi sul 41-35.

Il terzo quarto è quello della svolta. Due triple consecutive in apertura di un incontenibile Warwick e i canestri in contropiede di uno scatenato Lobasso dilatano il vantaggio della Vis che tocca i 20 punti grazie al primo centro di Fazio (65-45).

Nell’ultimo quarto capitan Stracuzzi e compagni si limitano a gestire il vantaggio accumulato e chiudono sul 79-67 fra gli applausi del pubblico.

Lo sguardo ai play off

Adesso sotto con i play off, dove il quintetto del duo D’Arrigo/Farina sarà certamente la squadra da battere. La Vis affronterà in semifinale (andata 20 marzo in trasferta, ritorno il 3 aprile al PalaBotteghelle) la vincente del quarto fra Lamezia e Rende.

Questo il tabellino della partita:

Vis Reggio Calabria – Basketball Lamezia 79-67

(23-12, 41-35, 68-49)

Vis Reggio Calabria: Savo Sardaro 9, Fazio 6, Lobasso 8, Warwick 34, Spencer 12, Stracuzzi 8, Costantino, Cedro 2, Bonaccorso, Gerardis. Allenatori: D’Arrigo e Farina.

Basketball Lamezia: Coluccio 6, Bosone 2, Fragiacomo 2, Russo 7, Koprivica 11, Torcasio, F. Giampà 12, P. Giampà, Antonicelli 9, Rubino 7, Gaetano 11, Nucaro. Allenatore: Iracà.

Arbitri: Viglianisi di Villa San Giovanni e Mafrici di Reggio Calabria.

UFFICIO STAMPA VIS 29/2/2016