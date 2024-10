L’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria sbarca all’Etna Comics 2019. Un intero stand del festival catanese, infatti, sarà dedicato alla Scuola di Fumetto ed Illustrazione di ABARC: un nuovo indirizzo, fortemente voluto dal Direttore Maria Daniela Maisano, che in soli due anni ha avuto la capacità di attrarre molti nuovi studenti e di attivare importanti collaborazioni che hanno portato l’Accademia fuori dai confini regionali.

Lo stand presente alla nona edizione di Etna Comics – il Festival Internazionale del fumetto e della cultura pop che si svolgerà al Centro Fieristico “Le Ciminiere” di Catania dal 6 Giugno al 9 Giugno – sarà coordinato dal prof. Salvatore Borzì, coordinatore del Dipartimento di Progettazione e Arti Applicate, dal prof. Massimo Monorchio, coordinatore della Scuola di Fumetto ed Illustrazione e dal prof. Andrea Bruno, docente di Arte del Fumetto.

Quest’anno l’Accademia di Reggio Calabria ha selezionato quattro allievi della Scuola di Fumetto – Miriam Scolieri e Daniele Andrea Panzera del primo anno e Andrea Crupi e Aldo Sacchetti del secondo – per una partecipazione attiva al più grande Festival del Sud Italia, ormai da nove anni un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di fumetti, cinema, animazione, gioco e videogioco e molto altro.

Un’occasione per valorizzare la creatività e la professionalità degli allievi dell’Accademia reggina all’interno di un evento che nel 2018 ha superato le 80.000 presenze con visitatori provenienti da tutta Europa.