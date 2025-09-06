Taurianova, incastrato il ladro delle offerte grazie alle telecamere

Il 49enne di Sassuolo si è introdotto in chiesa approfittando dell’assenza del parroco e dei fedeli ed ha trafugato le offerte dai candelabri

La Polizia di Stato ha denunciato l’autore del furto delle offerte dei fedeli contenute nei candelabri votivi della Chiesa di San Giuseppe di Taurianova, avvenuto lo scorso 27 agosto.

Le indagini

L’attività investigativa, avviata a seguito della denuncia del sacerdote, ha consentito agli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Taurianova di identificare in breve tempo il responsabile.

L’uomo, un 49enne originario di Sassuolo e residente in provincia, dopo essere giunto sul posto a bordo di una e-bike, si è introdotto in chiesa approfittando dell’assenza del parroco e dei fedeli. Con destrezza ha forzato la serratura di sicurezza dei candelabri votivi e ha sottratto le offerte in denaro, per un valore di diverse centinaia di euro.

Leggi anche

L’identificazione

Nonostante indossasse un cappellino con visiera per ostacolare il riconoscimento, grazie alla visione delle immagini di videosorveglianza presenti in zona, il ladro è stato identificato e denunciato alla competente Autorità Giudiziaria per furto aggravato.