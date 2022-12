'Prendiamoci cura di Reggio e del mare': l'impegno di Lady Inzaghi per la città

È di qualche minuto fa l’ultimo reel, postato su Instagram, da Lady Inzaghi. Non è la prima volta che Angela Robusti dedica tempo e spazio alla città di Reggio Calabria con iniziative volte a sensibilizzare la comunità sull’importanza del rispetto verso l’ambiente. La destinazione prescelta, questa volta, è il mare, con più precisione un tratto di spiaggia antistante il lungomare Falcomatà.

L’impegno di Lady Inzaghi per la città: ‘Prendiamoci cura di Reggio e del mare’

Non è da molto tempo in città, eppure l’influencer non ha perso occasione per ribadire la sua vicinanza ai reggini ed il suo impegno per “migliorare” ciò che di buono ha trovato nella città dello Stretto. Angela Robusti, insieme ai ragazzi del liceo scientifico Leonardo da Vinci ha dato vita ad un altro appuntamento all’insegna del “benessere ambientale”.

“Un piccolo gesto che speriamo con tutto il cuore possa sensibilizzare sull’importanza di prendersi cura dei nostri Mari e delle nostre coste. Ogni gesto di rispetto nei confronti della natura è un gesto d’amore verso i nostri figli ed il nostro futuro. Un grazie speciale al gruppo Ekoru Srl che gratuitamente ci ha fornito un messo prezioso per la buona riuscita della nostra pulizia, ed a Fabio un imprenditore reggino dal cuore d’oro che ci aiuterà per i progetti futuri”.

