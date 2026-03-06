Laganà carica la Domotek in vista della Final Four Del Monte di Coppa Italia

Manca sempre meno all’appuntamento con la storia. Alla vigilia della partenza per Belluno, sede delle Final Four Del Monte di Coppa Italia di Serie A3, abbiamo incontrato il capitano della Domotek Volley, Domenico Laganà. Un leader che conosce bene il peso di questa maglia, essendo stato presente “dal giorno zero” di questa avventura, fin dalla prima partita in Serie B tre anni fa.

“C’è già tantissimo orgoglio, petto in fuori e animo combattente come sempre. È bello ritrovarsi qui, soprattutto per noi che c’eravamo anche all’inizio. Raggiungere questo traguardo significa tantissimo per tutta la piazza.

Da reggino, sono ovviamente orgoglioso di portare il nome di Reggio Calabria in una manifestazione importantissima dove parteciperanno le quattro migliori formazioni d’Italia. È un traguardo storico e siamo contentissimi. Lo abbiamo conquistato con tanto lavoro e tanta fatica, e questo rende tutto ancora più speciale.

Nella pallavolo, la materia grigia, la concentrazione, vuol dire tantissimo. In questo frangente lo deve essere ancora di più, perché è umano che in tanti pensino al campionato. Noi dobbiamo riuscire a staccare un attimino e pensare solamente alla Coppa Italia. Non è facile, perché siamo a una partita dalla fine della stagione regolare e nella nostra situazione, in vetta a pari punti con Castellana, la testa torna lì. Ma questa sarà una bellissima esperienza e noi proveremo a viverla al massimo delle emozioni. Andremo ad affrontare le squadre migliori di tutta la Serie A3, e sarà anche un buon test per prepararci poi ai playoff.

Il pubblico? Spero che saremo tantissimi, perché abbiamo bisogno di tutti. So che molti nostri concittadini sono pronti a seguirci. E un appello va anche a chi non potrà venire: ci si potrà collegare su YouTube sul canale di Legavolley per seguire la partita delle 18:30. Non sarà facile, perché Belluno è la seconda forza del campionato nell’altro girone e sfrutterà al massimo il fattore campo, ma con il sostegno del popolo amaranto possiamo rendere tutto possibile”.