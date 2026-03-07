L’ambasciatore cubano in Calabria: ‘Trump non mostra una reale comprensione della realtà’

"Ho incontrato il Presidente Occhiuto e abbiamo avuto un cortese colloquio. Sono certo che continueremo a collaborare" le parole dell'ambasciatore

“Trump non mostra, per dirlo nel modo più diplomatico possibile, una reale comprensione della realtà e non dichiara la verità. Siamo pieni di dichiarazioni di Trump che lui stesso contraddice nelle varie ore della giornata e quindi prendere una singola dichiarazione di Trump è qualcosa di poco utile”.

Lo ha detto all’ANSA l’ambasciatore cubano in Italia, Jorge Luis Cepero Anguilar, a margine di un incontro a Cosenza.

“Il diritto internazionale – ha aggiunto – se veramente fosse applicato ad ognuna di queste sue dichiarazioni dovrebbe avere degli effetti e lui dovrebbe essere considerato il responsabile. Cuba è sempre stata in una posizione di dialogo con gli Stati Uniti sulla base del rispetto e dell’uguaglianza sovrana tra i due paesi e Cuba questo l’ha dimostrato in moltissime occasioni. Ne è un esempio il dialogo che c’è stato con l’amministrazione Obama. La posizione di Cuba è sempre la stessa, dialogare sulla base del rispetto”.

Cepero Anguilar: dialogo con gli Stati Uniti “sulla base del rispetto”

“Nella mia prima volta in Calabria – ha detto l’ambasciatore – ho incontrato il presidente Roberto Occhiuto e abbiamo avuto un cortese colloquio e sono certo che continueremo a collaborare”.

L’ambasciatore, nella sua visita in Calabria è accompagnato dalla console Arasaay D’Angelo Pereira, la quale ha firmato, all’interno della sede Usb di Cosenza, un centinaio di visti a cittadini cubani.

