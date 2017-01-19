Lamezia asfalta Val Gallico

Lamezia vola e annichilisce l’ex capolista Val Gallico infliggendogli 40 punti di scarto. Inizio equilibrato con gli ospiti che dopo un’inizio un po stentato trovano le misure giuste e chiudono avanti la prima frazione grazie alla coppia di lunghi Laganà- Suraci. Lamezia torna subito a in controllo del match trascinata da Longoria e Monier in attacco e da una maxi prestazione di Fragiacomo che chiude il match con 5 stoppate. Lamezia va al riposo lungo avanti di 7 lunghezze. Il terzo quarto dei giallo blu è devastante. Gaetano vola su ogni rimbalzo, di Gennaro cattura tantissimi palloni e Rubino prende le misure dall’arco.

Le due squadre vanno all’ultima pausa con un distacco di 19 punti. Il quarto periodo è uno spettacolo.

Il palasparti è una bolgia e i lametini si caricano con l’entusiasmo dando i colpi del ko all’avversario. Monier è incontenibile e ne firma 30, Longoria lo insegue a quota 26 e di Gennaro a quota 15. In casa Val Gallico doppie per Suraci, Laganà e Barrile. Lamezia torna in vetta alla graduatoria dopo questa esaltante e nettissima vittoria.

BASKETBALL LAMEZIA – VAL GALLICO 100-60

(15-21, 41-34, 66-47)

LAMEZIA: G.Bosone, Piccione, M.Bosone, Ragusa, Rubino 11, Fragiacomo 4, di Gennaro 15, Gaetano 12, Longoria 26, Lazzarotti 2, Saladino, Monier 30. Coach Ortenzi ass. Desumma

VAL GALLICO: Romeo 4, Messineo, Neri, Sant’Ambrogio, Bellantone, Fiorillo, Suraci 16, Vazzana 5, Sergi, Laganà 14, Barrile 13, Viglianisi 8. Coach Polimeni ass. Pellicanò

ARBITRI: Nocera – Micino.