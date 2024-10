Lamezia, Caligiuri su “educazione e cambiamenti sociali”

“Orientamento e priorità educative. Porre l’educazione al centro dei cambiamenti sociali” è stato il tema del seminario che Mario Caligiuri, professore di pedagogia della comunicazione all’università della Calabria, ha tenuto presso l’Auditorium dell’Istituto “Perri-Pitagora” di Lamezia Terme, diretto da Teresa Bevilacqua. “I temi dell’educazione – ha dichiarato Caligiuri durante la sua lezione – dovrebbero essere quelli da cui partire per ricostruire la democrazia ed affrontare le inedite e velocissime trasformazioni sociali. In tale quadro, l’insegnante dovrebbe prima di tutto essere un intellettuale per riuscire a dare agli studenti gli strumenti per autoapprendere costantemente per tutta la vita”.

“L’avvento dell’intelligenza artificiale – ha proseguito – rappresenta una sfida epocale per la società e l’educazione potrebbe presto essere coinvolta in modo scioccante”. L’iniziativa si è svolta nell’ambito del Piano Triennale di Formazione ed è stata rivolta a docenti e genitori. Per il 28 novembre 2018 è previsto un altro seminario dove verranno affrontati principalmente i temi dell’orientamento scolastico.