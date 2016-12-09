Lamezia Caterpillar: Siderno spazzata via
Il Basketball Lamezia consolida la leadership del girone calabrese di serie C Silver: 121-59 allo YMCA Siderno, travolto dopo i primi due parziali
09 Dicembre 2016 - 10:10 | di Vincenzo Comi
Lamezia consolida la leadership sbarazzandosi del Siderno senza troppi pensieri. La formazione Ionica non riesce mai ad impensierire i lametini che comandano le danze abbassando i ritmi e dando ampio spazio a tutta la rosa. Nei primi due parziali gli ospiti tentano di limitare i danni ma devono arrendersi nei secondi 20’ di gioco quando Lamezia nonostante i cambi continua a macinare gioco e canestri.
Il divario è già pesante a 10’ dalla fine quando i giallo blu vanno all’ultimo riposo sul 90-47.
L’ ultimo periodo è un’agonia per gli ospiti che vedono allargarsi la forbice fino al 121-59 finale. Vittoria importante per i lametini che continuano ad essere i battistrada del girone calabrese di serie c silver.
BASKETBALL LAMEZIA – YMCA SIDERNO 121-59
(24-10, 54-32,90-47)
LAMEZIA: G. Bosone 10, Piccione 13, Ragusa, Mangione 6, Rubino 10, Fragiacomo 9, di Gennaro, Gaetano 16, Longoria 23, Lazzarotti 4, Saladino 6, Monier 24. Coach Ortenzi ass. Adone
SIDERNO: V.Carabetta 6, A. Carabetta, Orlando 4, Lamberti 2, Motta 11, Guttà 3, Nigro, Fonte 15, Antico 2, Spirlì 2, Polizzese 14. Coach Costa.
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