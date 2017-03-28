Lamezia conquista la finale spazzando via il Val Gallico
Un PalaSparti da favola trascina Lamezia: 110-59 al Val Gallico in gara 3 e passaggio del turno verso la finale di serie C silver
28 Marzo 2017 - 10:04 | di Vincenzo Comi
Lamezia sospinta da un PalaSparti da favola spazza via il Val Gallico al termine di una sfida dominata. Troppo forte la pressione degli uomini di coach Ortenzi che iniziano una grande partita dall’ultimo possesso del primo parziale con una bomba da centro campo di Antonicelli.
Da li Lamezia macina gioco, spazza via con una grande difesa la resistenza degli ospiti con una prova collettiva da sottolineare. Il PalaSparti esplode ai canestri di Rubino che infiamma il pubblico lametino. Gli ospiti non riescono a reagire e alzano bandiera bianca. Dopo 30 minuti di gioco Lamezia comanda 85-49.
Il quarto periodo è uno show di Costa che continua ad esaltare il pubblico dello Sparti con triple a raffica. Onore a Val Gallico che nella serie è riuscita a mettere in seria difficoltà i lametini, ma grande reazione di carattere dei giallo blu dopo la sconfitta in gara 2 con 51 punti di scarto.
BASKETBALL LAMEZIA – VAL GALLICO 110-59
(27-23, 52-37, 85-49)
LAMEZIA: Saladino, Bosone 2, Ragusa, Antonicelli 7, Rubino 13, Fragiacomo 4, di Gennaro 6, Gaetano 10, Costa 16, Lazzarotti 2, Stanionis 31, Monier 19. Coach Ortenzi ass. Desumma prep. Mascaro
VAL GALLICO: Soldatesca, Romeo 3, Messineo, Neri, Sant’Ambrogio, Bellantone 3, Fiorillo, Suraci 5, Vazzana, Sergi,Laganà 20, Barrile 13, Viglianisi 15. Coach Polimeni ass. Pellicanò
Arbitri: Micino – Riggio.
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