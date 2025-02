Ryanair in Calabria, Cirillo: ‘Grande opportunità per i nostri giovani’

"Per questo ennesimo risultato, che non sarà certamente l’ultimo va riconosciuto il lavoro svolto nel tempo dal presidente Occhiuto", le parole di Cirillo

Il consigliere regionale Cirillo (FI) plaude per l’ennesimo risultato per il rilancio della Calabria materializzatosi con l’affermazione del ceo di Ryanair Eddie Wilson, il quale ha affermato: “Ryanair continua a creare opportunità di lavoro per ingegneri altamente qualificati, avvantaggiati dai nostri roster leader del settore e dalla flotta più giovane in Europa.

Lamezia è una sede ideale con opportunità di attrarre, formare e impiegare talenti locali per supportare questa nuova struttura. Questi hangar da 8.100 m2 con 2 baie svolgeranno un ruolo cruciale nel fornire manutenzione alla flotta di Ryanair mentre continuiamo a crescere fino a 800 aeromobili entro il 2034”.

Leggi anche

Per questo ennesimo risultato, che non sarà certamente l’ultimo – continua Cirillo-, va riconosciuto il lavoro svolto nel tempo dal presidente della regione Calabria, on. Roberto Occhiuto, con il chiaro intento di implementare i collegamenti aerei da e per la nostra regione al fine di sostenere il turismo, rilanciare l’economia e, grazie a questa ultima notizia, creare posti di lavoro altamente specializzati.

Tutto ciò – prosegue l’on. Cirillo – sarà un motivo in più mediante il quale moltissimi giovani calabresi, ultimati gli studi in ambito tecnico, grazie a questa opportunità, potranno guardare con interesse le proposte di lavoro che a breve saranno concretamente create nella nostra regione.

Viste le ultime anticipazioni giunte da Ryanair – conclude l’on. Cirillo – per gli anni a venire, la Calabria continuerà ad essere partner della compagnia aerea irlandese e da questa interessate collaborazione nasceranno ulteriori occasioni di sviluppo per il nostro territorio e per gli operatori economici calabresi”, conclude Cirillo.