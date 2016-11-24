Lamezia spazza via la Vis

Grande vittoria per il Basketball Lamezia che spazza via la Vis con un secondo quarto da applausi. La troupe di coach Ortenzi inizia con il freno a mano tirato, poi esplode il potenziale difensivo dei giallo blu che rade al suolo la resistenza ospite.

Lazzarotti è determinante in difesa su Warwick tenuto a quota zero nel secondo parziale. Caccamo e Costantino sono gli unici a trovare la via del canestro nel maxi parziale di 33-8 del secondo periodo.

Lamezia vola sul +21 dopo 20’ di gioco e chiude praticamente i conti. I successivi due parziali vivono in sostanziale equilibrio con Lamezia che mette i remi in barca e la Vis che non riesce mai a riaprire il discorso. Super prestazione di squadra del clan lametino che piazza ben 5 giocatori in doppia cifra. Alla Vis non basta il solo Warwick (19) ben supportato da Costantino (15). Lamezia con questa vittoria agguanta Rende in testa alla classifica.

Domenica si ritorna in campo sempre al PalaSparti Lamezia ospiterà la Nuova Jolly.

BASKETBALL LAMEZIA – VIS REGGIO C. 98-73

(18-22, 51-30, 78-51)

LAMEZIA: G.Bosone 3, M.Bosone, Ragusa, Mangione, Rubino 14, Fragiacomo 8, di Gennaro 12, Gaetano 17, Longoria 18, Lazzarotti 8, Saladino, Monier 18. Coach Ortenzi ass. Desumma REGGIO: Romeo 2, Costantino 14, Tramontana 2, Cedro, Rizzieri 5, Lobasso 13, Catanoso 12, Caccamo 5, Warwick 19, Dattola 1. Coach D’Arrigo ass. Farin ARBITRI: Loccisano – Gazzeneo.