Lamezia lancia il cartellone estivo ‘E-State Insieme’: una programmazione partecipata e ‘in fieri’ aperta a tutti

"La Città è dei cittadini e il Comune ne agevola la fruizione: disegniamo insieme l'estate lametina!"

La Città di Lamezia Terme si prepara a vivere una stagione estiva all’insegna della cultura, dell’inclusione e della valorizzazione diffusa del territorio. È stato ufficialmente pubblicato l’Avviso Pubblico di Manifestazione di Interesse per la costruzione del cartellone estivo integrato degli eventi culturali e di animazione territoriale «Lamezia Terme E-State Insieme 2026» (Approvato con Determinazione Dirigenziale n. 278 del 10/07/2026), che accompagnerà cittadini e turisti nel trimestre da luglio a settembre 2026.

La vera grande novità di questa edizione, fortemente voluta dall’Amministrazione Comunale, risiede nel carattere strutturalmente “in fieri” e in continuo divenire della programmazione. Superando la vecchia logica dei bandi a scadenza rigida e dei palinsesti chiusi ancor prima di iniziare, l’Ente ha predisposto una procedura “a sportello” che rimarrà aperta e ricettiva per l’intera durata della stagione, consentendo l’integrazione fluida e progressiva di nuove proposte progettuali in itinere.

Il Sindaco, Mario Murone, dichiara:

“Siamo profondamente convinti che la Città sia dei cittadini e che il Comune abbia il compito fondamentale di agevolarne la fruizione in ogni sua forma. Con questa programmazione dinamica e aperta vogliamo trasformare l’estate lametina in un laboratorio partecipativo permanente. Desidero rivolgere un ringraziamento sincero e sentito a tutte le realtà associative presenti sul nostro territorio: la straordinaria vivacità e passione con cui animate quotidianamente la vita culturale della nostra comunità sono il vero motore di Lamezia. Invitiamo questo immenso capitale umano e sociale a far sentire la propria voce e a proporre idee per riaprire, animare e restituire bellezza ai luoghi storici e identitari della città.”

L’iniziativa rappresenta la prima attuazione operativa sul campo del progetto quadro “Lamezia che incanta. Le voci di Ligea”, volto a fare della sussidiarietà orizzontale e del protagonismo dal basso il baricentro dello sviluppo locale, capitalizzando le ottime pratiche già sperimentate con rassegne di successo come il «Maggio dei Libri Insieme» e «Lamezia Talent Insieme 2026».

Le parole dell’Assessore alla Cultura, Annalisa Spinelli:

“Il cartellone ‘in fieri’ è una sfida culturale che premia la flessibilità, il dialogo e la massima inclusione. Le nostre associazioni e i nostri operatori culturali dimostrano da sempre una vivacità intellettuale e artistica che rende unica la nostra comunità; con questo bando vogliamo dare loro un palcoscenico flessibile e privo di gabbie temporali”

Al fine di abbattere le barriere organizzative e agevolare concretamente la fruizione pubblica degli spazi della Città, l’Amministrazione Comunale garantirà a tutte le iniziative ritenute idonee ed inserite nel cartellone i seguenti benefici:

·Concessione gratuita del suolo pubblico: esonero totale dal canone di occupazione.

·Messa a disposizione gratuita dei siti: accesso facilitato a piazze, parchi, biblioteca e complessi monumentali comunali.

·Fornitura gratuita di energia elettrica: allacciamento temporaneo (ove tecnicamente possibile).

·Promozione istituzionale: inserimento dinamico nei piani di comunicazione web, social e ufficio stampa dell’Ente.