A Lamezia Terme “Sogno di una notte di mezza estate”

Si registra un crescendo d’interesse per l’imminente arrivo in esclusiva per la regione dello spettacolo Sogno di una notte di mezza estate dedicato a William Shakespeare nel 4° centenario della morte. Protagonisti dell’attesa performance organizzata da A.M.A. Calabria, l’attore Giancarlo Giannini e il pianista Giovanni Bellucci due giganti dello spettacolo italiano.

Giancarlo Giannini, attore, cantante e ballerino, nel corso della sua lunga carriera si aggiudica nel 1973 il Prix d’interprétation masculine al Festival di Cannes sei David di Donatello, cinque Nastri d’argento, cinque Globi d’oro e, nel 2009, una stella sulla Italian Walk of Fame di Toronto, Canada.

Giovanni Bellucci, che ha suonato nelle principali sale da concerto di tutto il mondo, ha ottenuto il premio “Recital of the year”, attribuito dal Sydney Morning Herald ed il “Premio Liszt alla carriera”, un’onorificenza conferita dalla Ferenc Liszt International Society. La discografia del pianista italiano è edita da Decca, Warner Classics, Accord/ Universal e Brilliant Classics.

Il progetto ideato da Giovanni Bellucci prevede l’interpretazione di alcuni fra i principali capolavori di William Shakespeare recitati da Giancarlo Giannini inframezzati dalle esecuzioni da parte del pianista Giovanni Bellucci con l’obiettivo di ricreare l’originaria ambientazione espressiva di questi capolavori. E allora brani dalla Tempesta di Shakespeare saranno accostati all’omonima sonata di Beethoven, il Monologo dell’Amleto al notturno che Chopin scrisse dopo l’ascolto di questo testo e tanto altro ancora.

Si tratterà di una straordinaria occasione d’ascolto che permetterà a chiunque avrà il privilegio di parteciparvi di comprendere come L’uomo che non ha musica nell’animo né si commuove alle dolci armonie, è pronto al tradimento, agli inganni e alle rapine; foschi come la notte sono i moti del suo spirito, e i suoi affetti tenebrosi come l’Erebo: nessuno confidi mai in un uomo simile”.

