Lamezia conquista due punti è si accomoda in vetta in attesa del recupero di martedì contro villa. Partenza shock per Monier & co che piazzano un maxi parziale iniziale chiudendo di fatto il match nel primo quarto. 41-15 con un Gaetano ispirato autore di 11 punti.

Partita in congelatore e rotazioni per i lametini che all’intervallo sono sul 59-35. Commisso è il più ispirato tra i catanzaresi e Lamezia schiera tutti gli effettivi.

La seconda parte del match scivola veloce. Alla fine dei 40′ il tabellone recita 115-71 con i lametini che piazzano 5 in doppia cifra. Testa subito al recupero di martedì che in caso di vittoria permetterebbe ai lametini di volare in testa.

Virtus Catanzaro – Basketball Lamezia 71-115

(15-41,35-59,53-88)

Catanzaro: Klacar 9, Commisso 16, Ferraggina 4, Markovic 5, Naccarato, Angotti 2, Dolce 14, Farenza, Contartese 5, Urzino, Citraro 12, Scala 4. Coach Ceroni

Lamezia: Rappoccio 5, Faranna 11, Marisi, Lazzarotti 7, Monier 21, Rubino 12, Giuliano, Magni 25, Fragiacomo 5, Gaetano 23, Serra, Ragusa 4. Coach Pellicanó ass. Desumma

Arbitri: Caputo – Migliaccio