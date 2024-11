Laruffa editore pubblica il libro di Elia Fiorenza sulla Cattolica di Stilo

È uscito recentemente per i tipi di Laruffa editore di Reggio Calabria il libro di Elia Fiorenza sulla celeberrima Cattolica di Stilo. La chiesa, in cotto con decorazioni a rombi e a dente di sega, è a croce greca inscritta in un quadrato, secondo il tipico modello del Pentakoubouklon diffusosi da Costantinopoli al resto dell’Impero intorno al X sec.

Sulle quattro colonne antiche di riporto, tre marmoree e una granitica, poggiano le volte che sostengono le cinque cupole cilindriche, delle quali quattro sono disposte negli angoli e la quinta, più elevata delle altre, si trova al centro dell’edificio.

Sulla prima colonna di destra, entrando, vi è l’epigrafe consacratoria della chiesa, che recita “Dio il Signore è apparso a noi”. La Cattolica di Stilo, sublime ed incantevole edificio sacro di epoca bizantina è un raro modello di equilibrio e composizione architettonica. Una costruzione dalle ridotte dimensioni ma dalla grande rilevanza storica e documentaria.

Il volume di Elia Fiorenza, disponibile, acquistandolo anche online, sul sito della casa editrice www.laruffaeditore.it, restituisce con puntuale e attenta dovizia di particolari la secolare storia dell’importante monumento, valorizzando in particolare la documentazione medioevale, patrimonio culturale spesso difficilmente accessibile, sia per le gravi lacune delle raccolte pubbliche, sia per la difficoltà di esegesi paleografica ed artistica.