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L’Aspic per lo sport presenta ‘L’evoluzione della società sportiva in un approccio integrato’

Un convegno gratuito il 19 giugno al Palazzo della Provincia per offrire strumenti a tutte le figure del mondo sportivo

01 Giugno 2015 - 09:17 | di Vincenzo Comi

Convegno dell'A.S.P.I.C. per lo Sport a Reggio Calabria

Venerdì 19 giugno ore 15.00 presso il Palazzo della Provincia di Reggio Calabria, l’A.S.P.I.C per lo Sport, sezione sportiva dell’Aspic Counseling e Cultura di Reggio Calabria, in collaborazione con la Provincia di Reggio Calabria terrà il convegno GRATUITOL’evoluzione della società sportiva in un approccio integrato”.

Scopo del convegno è quello di fornire, attraverso l’approccio integrato della metodologia Aspic, strumenti utili a tutte le figure operanti nell’ambito sportivo, partendo dalla consapevolezza che, in ogni micro/macro realtà (sportiva o meno che sia), il fenomeno dell’integrazione tra i propri componenti porti all’ottimizzazione dei risultati.

Ed è sul presupposto dell’essenzialità dell’integrazione che i relatori, attraverso il proprio apporto tecnico-esperienziale connesso all’ambito professionale di appartenenza e pur partendo da differenti prospettive, rappresenteranno un quadro della società sportiva in un ottica unica e necessariamente indivisibile.

Per qualsiasi informazione è possibile contattare l‘Aspic aspicsportreggiocal@gmail.com oppure telefonare ai numeri 0965.922638 – 339.2224317 – 328.3527188.

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