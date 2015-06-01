L’Aspic per lo sport presenta ‘L’evoluzione della società sportiva in un approccio integrato’

Venerdì 19 giugno ore 15.00 presso il Palazzo della Provincia di Reggio Calabria, l’A.S.P.I.C per lo Sport, sezione sportiva dell’Aspic Counseling e Cultura di Reggio Calabria, in collaborazione con la Provincia di Reggio Calabria terrà il convegno GRATUITO “L’evoluzione della società sportiva in un approccio integrato”.

Scopo del convegno è quello di fornire, attraverso l’approccio integrato della metodologia Aspic, strumenti utili a tutte le figure operanti nell’ambito sportivo , partendo dalla consapevolezza che, in ogni micro/macro realtà (sportiva o meno che sia), il fenomeno dell’integrazione tra i propri componenti porti all’ottimizzazione dei risultati.

Ed è sul presupposto dell’essenzialità dell’integrazione che i relatori, attraverso il proprio apporto tecnico-esperienziale connesso all’ambito professionale di appartenenza e pur partendo da differenti prospettive, rappresenteranno un quadro della società sportiva in un ottica unica e necessariamente indivisibile.

Per qualsiasi informazione è possibile contattare l‘Aspic aspicsportreggiocal@gmail.com oppure telefonare ai numeri 0965.922638 – 339.2224317 – 328.3527188.