L’associazione Fidelitas al Museo delle cere di Rocca Imperiale

Nell’ottica della promozione sociale e territoriale, la nutrita associazione denominata Fidelitas con a guida il Presidente avvocato Giuseppe Vena , coadiuvato da una delegazione di soci , ha fatto visita al Museo delle cere di Rocca Imperiale.

L’associazione Fidelitas che persegue il benessere sociale, ha deciso di far tappa nella cittadina di Rocca Imperiale per far ammirare agli associati, ai familiari ed amici le bellezze paesaggistiche e culturali ivi contenute.

Ha affermato l’avvocato Giuseppe Vena che per rilanciare la Piana di Sibari e la Regione Calabria – per garantire un giovamento alle future generazioni – tutta, occorre un laborioso e fattivo intendo di promozione territoriale al fine di far conoscere i tesori della terra calabrese.

La Fidelitas che è un’associazione socio culturale di promozione sociale , territoriale nonchè di volontariato – ha concluso l’avvocato Giuseppe Vena – nei mesi a seguire lavorerà per raggiungere l’obiettivo di divulgare e valorizzare ogni aspetto della Regione Calabria.