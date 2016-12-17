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L’Associazione ViboInsieme organizza Insieme Nataliandu

Musica, danza, letture e dolci tipici in piazza Diaz a Vibo Valentia: domenica 18 dicembre arriva Insieme Nataliandu, con Babbo Natale

17 Dicembre 2016 - 16:48 | di Redazione

Auguri di Natale, immagine per le iniziative natalizie di Soveria Mannelli

Musica, cultura, danza, divertimento, gastronomia e… Babbo Natale: sono questi gli ingredienti di Insieme Nataliandu, in programma domani domenica 18 dicembre a Vibo Valentia in piazza Diaz, con inizio alle 17,30 e fino alle 20,30.

L’evento, tutto in tema natalizio, è organizzato dall’Associazione Storico Culturale ViboInsieme in collaborazione con il Centro di Aggregazione Sociale “Amicizia e Solidarietà” e con il patrocinio del Comune di Vibo Valentia.

Ad allietare il pomeriggio e la serata sarà il gruppo Notte di Note, con Mimmo e Gessica Mantino e Giovanna Carignano, con la scuola danza Let’s Dance di Angelica Pelaggi che si esibirà in alcune spettacolari coreografie, mentre a condurre e coordinare il tutto sarà Michele La Rocca, presidente di ViboInsieme.

Nel corso dello spetttacolo si esibiranno anche le giovani musiciste Dalila e Genevieve Melluso. Non ci sarà solo spaazio per la musica, tra una canzone e l’altra spazio alle letteratura con la emergente scrittrice Teresa Averta e la poetessa Elena Garrì, che leggeranno alcune loro fiabe e poesie, mentre sullo schermo gigante scorreranno le immagini della antica Monteleone e Vibo vecchia che sicuramente susciteranno tanta emozione e tanti ricordi.

In piazza sarà allestito uno stand curato dai soci dei due sodalizi per gustare le zeppole e i curijcchi, gustosi dolci tipici della tradizione calabrese, mentre Babbo Natale accoglierà i bambini distribuendo caramelle e cioccolate. A fine serata con la collaborazione dei maestri pasticcieri vibonesi degustazione di dolci e pasticcini e grande chiusura con la torta di ViboInsieme.

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