L’attaccante reggino Giacomo Tripodi al raduno della Nazionale italiana Under 17
L'attaccante classe 2000 dell'ASD Calcio Gallico-Catona parteciperà il 13 dicembre al raduno azzurro al centro sportivo di Catanzaro
07 Dicembre 2016 - 18:19 | di Redazione
La società ASD Calcio Gallico-Catona comunica che l’attaccante classe 2000 Tripodi Giacomo parteciperà al raduno della Nazionale Italiana Under 17, che si terrà presso il centro sportivo di Catanzaro il 13-12-2016.
La società augura al ragazzo le migliori fortune.
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