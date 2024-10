Aeroporto Reggio, l’annuncio di Cannizzaro: ‘Avviata la cantierizzazione dei lavori’

L’on. Francesco Cannizzaro, nel corso dell’incontro ‘Digitalizzazione e semplificazione’, nella sede di Confindustria a Reggio Calabria, davanti al ministro della Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo, ha annunciato importanti novità per quanto riguarda lo sviluppo dell’aeroporto.

“L’aeroporto di Reggio, proprio oggi avviato ha avviato la cantierizzazione dei lavori dell’emendamento Cannizzaro da 25 milioni. Dopo 4 anni finalmente si mettono in campo risorse importanti, questo mi fa pensare ai ritardi della burocrazia. Impossibile non fare un passaggio sul Ponte sullo Stretto, per la prima volta si è tolto qualcosa al nord per darlo al sud, questo fa capire quello che è l’impegno del governo nazionale. Oggi abbiamo la possibilità di recitare un ruolo da protagonista. Sono particolarmente ottimista per il futuro riguardo Reggio e la Calabria. In passato, la nostra regione è sempre stata considerata terra di problemi, ora il trend è cambiato”.