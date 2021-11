Anas annuncia lavori in provincia di Reggio sulla SS 18

A partire dalla prossima settimana entrerà in vigore il senso unico alternato sulla strada statale 18 in provincia di Reggio Calabria

Da lunedì 22 novembre sarà in vigore un senso unico alternato sulla strada statale 18 'Tirrena 'Inferiore' tra i comuni di Gioia Tauro e Palmi (dal km 479,641 al km 480,400) in provincia di Reggio Calabria.

Lavori tra Gioia Tauro e Palmi

Il provvedimento, che sarà in vigore fino al 17 dicembre 2021, nella fascia oraria compresa tra le ore 7:00 e le ore 18:00 - ad esclusione dei giorni festivi e prefestivi - si rende necessario per consentire l’esecuzione dei lavori di posa di cavi per la condotta elettrica da parte della società Elettrosud srl. Lungo il tratto interessato dalle attività sarà in vigore il limite di velocità di 30 km/h.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, ricorda che quando guidi, Guida e Basta! No distrazioni, no alcol, no droga per la tua sicurezza e quella degli altri (guidaebasta.it). Per una mobilità informata l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all’applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “Appstore” e in “Play store”. Il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.