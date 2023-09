Lavori di bitumazione a Reggio, Albanese: 'Proseguiamo con gli impegni assunti'

In programma gli interventi per ultimare il Lungomare Matteotti, la via Filippini e per il ripristino del basolato nelle traverse del Corso Garibaldi

Prosegue il programma di rigenerazione che sta riguardando le arterie stradali principali del reticolato urbano di Reggio Calabria. In questi ultimi giorni, infatti, sono diverse le vie interessate da interventi di messa in sicurezza e bitumazione.

Lavori di bitumazione a Reggio Calabria

Fra le opere recentemente ultimate rientra il tratto che congiunge la frazione di Sala a Mosorrofa. Stesso discorso vale per la zona del Castello Aragonese, nella parte che dalla Chiesa degli Ottimati si dilunga verso la via Castello. È stata completamente riasfaltata anche via Bolzano, nel quartiere di Sbarre, così come la carreggiata del vallone Santa Lucia al Parco che, a Sant’Antonio, costeggia l’ex Villa Mater sulla quale, da decenni, si attendeva un’attività di manutenzione.

Ai lavori appena conclusi si aggiungeranno, nelle prossime settimane, quelli che interesseranno importanti aree del territorio comunale come il completamento del viale Matteotti (via marina alta) dalla zona della Villa Comunale proseguendo verso la parte nord oppure l’intera via Filippini. In più, lungo cinque traverse che si intersecano con il corso Garibaldi, inizierà l’opera di smantellamento del vecchio asfalto ed il ripristino dell’antico basolato in pietra.