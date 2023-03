Reggio, torna il basolato nel centro storico: 5 le vie interessate

Prosegue la ricostruzione del basolato nelle principali vie del centro storico di Reggio Calabria. Il patto siglato tra il Comune e la Soprintendenza, già da diversi anni, mira a ripristinare la storia e la cultura della città riportando alla luce la pavimentazione in pietra lavica di alcune strade.

La tradizionale pietra tornerà a sostituire l’asfalto in diverse traverse del Corso Garibaldi, così come già avvenuto per via Muratori (nei pressi del Castello Aragonese ndr.) e via Cattolici dei Greci.

Reggio Calabria: torna il basolato nel centro storico

“Il dipartimento Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale della Finanza Locale – messa in sicurezza delle strade ed opere di sicurezza annessi compresi i canali e le caditoie di deflusso delle acque meteoriche della zona centro della Città di Reggio Calabria – importo finanziato 950 mila euro”.

Ad annunciare i lavori che interesseranno alcune traverse del Corso Garibaldi, è stata il Rup Eleonora Megale, nel corso dell’ultima riunione della III Commissione, durante il dibattito dedicato alla sperimentazione dell’asfalto green:

“Vista la necessità di intervenire sulle caditoie e del finanziamento del Ministero e la presenza dell’impresa che si occuperà dei lavori, nei prossimi giorni, inizieranno gli interventi che riporteranno alcune traverse della zona A al loro aspetto originario”.

Via dunque l’asfalto, in favore della più tradizionale pietra lavica.

Le vie interessate dai lavori