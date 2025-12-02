Lavori al centro sportivo S. Agata. Rivede la luce campo 1 – FOTO

Dopo l’approvazione del progetto di riqualificazione da parte del Consiglio Metropolitano, per il centro sportivo Sant’Agata si entra in una nuova fase. Adesso il passaggio atteso è l’emissione del bando pubblico per l’assegnazione della struttura, atto che dovrà stabilire il futuro gestionale della “casa” storica della Reggina.

Il bando sarà aperto alla partecipazione di tutti i soggetti interessati. All’interno dell’avviso, però, sarà previsto il diritto di prelazione in favore di Soseteg e Reggina a parità di condizioni, in virtù del progetto articolato che proprio loro hanno presentato e che ha fatto da base alla recente approvazione in Consiglio Metropolitano. In altre pagine del nostro giornale abbiamo già raccontato, attraverso le parole del presidente del CdA di Soseteg, Walter Curatola, i dettagli degli investimenti programmati sulla struttura.

Leggi anche

Nel frattempo, al Sant’Agata non si è rimasti fermi in attesa dei passaggi formali. All’interno del centro sportivo proseguono i lavori, a partire da quelli più significativi legati all’illuminazione, elemento chiave per garantire piena fruibilità degli impianti e programmazione di allenamenti e partite in fasce orarie più ampie.

Accanto agli interventi strutturali, si lavora anche sull’immagine. I muri che circondano il campo 3 sono stati oggetto di un intervento di abbellimento e oggi riprendono i colori sociali della Reggina, come mostrano le foto: un segno di identità e appartenenza che restituisce al Sant’Agata il suo legame con la storia amaranto.

Il segnale forse più forte arriva però dal campo 1. Dopo tanti anni torna a “rivedere la luce” grazie al rifacimento del manto erboso, uno degli interventi più attesi. Un tassello importante in un percorso che punta a restituire al Sant’Agata la piena dignità di centro nevralgico del calcio reggino, mentre la città attende il bando che ne definirà il prossimo capitolo.