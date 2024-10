Reggio, via ai lavori a palazzo San Giorgio. Investimento da 2,5 mln

Partiranno da lunedì 18 settembre due interventi di riqualificazione energetica di Palazzo San Giorgio, a piazza Italia, sede storica e di rappresentanza del Comune di Reggio Calabria. Si tratta di lavori inseriti in Agenda Urbana, seguiti dal consigliere comunale delegato, Carmelo Romeo. Il primo di 1,6 milioni di euro, prevede la riqualificazione energetica dell’intero palazzo, con la sostituzione integrale degli impianti di riscaldamento e raffreddamento nell’edificio e il restauro di tutti gli infissi del palazzo, seguendo le indicazioni della Soprintendenza. Questo intervento si completerà entro dicembre 2024.

Il secondo, da 800mila euro, prevede nello specifico due attività relative alla produzione di energia elettrica con pannelli fotovoltaici. In una prima fase, da lunedì 18 settembre, con la cantierizzazione dell’area, inizieranno le operazioni di smantellamento e smaltimento degli attuali impianti collocati sul tetto di Palazzo San Giorgio. Si tratta di materiale ormai obsoleto rispetto ai parametri di efficientamento energetico e tutela dell’ambiente. Subito dopo si avvierà la fase di collocazione dei pannelli fotovoltaici, anche questi acquistati seguendo i parametri e le indicazioni indicate dalla Soprintendenza. Domani saranno firmati i contratti con le prese in carico dei lavori delle ditte che si sono aggiudicate gli appalti. Il Responsabile Unico del Procedimento per entrambi gli interventi è Giancarlo Cutrupi, mentre i direttori lavori sono rispettivamente Antonio Barreca e Salvatore Santonoceto.