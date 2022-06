Reggio, torna la civiltà a piazza Garibaldi: lavori in corso per il parcheggio - FOTO

Finalmente i reggini possono dire addio alla "savana" che, negli ultimi anni, era venuta a crearsi a piazza Garibaldi. Così come annunciato dal sindaco f.f. Brunetti, ai microfoni di CityNow, sono finalmente partiti i lavori per ridare decoro ad un'area che, da troppo tempo, versava in stato di degrado.

Ritorna la civiltà a piazza Garibaldi

Nella zona antistante la stazione centrale, infatti, sono da poco partiti gli interventi per coprire quei reperti archeologici che non sono stati ritenuti di particolare interesse, al contrario di quelli situati vicino al McDonald's.

Diversi sono stati gli interventi di manutenzione programmati dall'amministrazione, ma mai nessuno era stato risolutivo fino a questo momento.

Nella piazza del centro città, che rappresenta anche un biglietto da visita per i turisti in vista dell'estate 2022, si tira, finalmente, un respiro di sollievo. La "savana" è sparita ed al suo posto è momento visibile uno strato di terra che precede l'intervento attraverso il quale verrà ripristinato il manto stradale.

Un "ritorno al passato" quello di piazza Garibaldi che, presto, ritroverà alcuni dei parcheggi persi in seguito agli scavi.