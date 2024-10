Traffico in tilt a Roccella: ‘Basta vittime sulla 106’ presenta un esposto in Procura contro Anas

Una denuncia per la mancata fine dei lavori sulla SS 106 che causa notevoli disagi alla circolazione del Comune in provincia di Reggio Calabria

L’Organizzazione di Volontariato “Basta Vittime Sulla Strada Statale 106” ha presentato un esposto in autotutela presso la Procura della Repubblica di Reggio Calabria e contestualmente presso la Procura della Repubblica di Roma rispettivamente nei confronti della Strutta Territoriale di Anas Calabria e della Direzione Generale di Anas Spa.

Strada Statale 106, esposto in Procura per Anas

I lavori lungo la Strada Statale 106 in direzione Catanzaro-Reggio Calabria, che vanno avanti da due mesi a questa parte, stanno causando notevoli pericoli, disagi e criticità nel traffico urbano di Roccella Jonica. Da qui l’iniziativa dell’associazione ‘Basta vittime sulla 106’ di portare il caso di fronte alla Procura.

“Da due mesi, risulta obbligatorio l’attraversamento della carreggiata sud della Variante B della Statale 106 che, con un percorso di circa 8 chilometri compreso tra la famigerata rotatoria di Roccella/contrade Canne (luogo di svariati incidenti), e lo svincolo di Gioiosa Est, attraversa a monte la cittadina ionica, obbligando tutti i veicoli (in particolare i mezzi pesanti), ad attraversare il centro urbano lungo via Roma e via Cappelleri determinando gravi pericoli ma anche disagi e criticità”.

Nella nota divulgata dall’associazione si legge ancora:

“Si assiste, infatti, da due mesi a diversi momenti in cui vi è un blocco totale della circolazione nel tratto compreso tra piazza Primavera e il semaforo di via Cappelleri e l’Organizzazione di Volontariato “Basta Vittime Sulla Strada Statale 106” ha ritenuto opportuno esprimere tutta la preoccupazione del caso in riferimento all’oggettivo pericolo che tutto ciò può causare all’incolumità dei cittadini costretti a vivere quotidianamente questa situazione surreale”.

Tempistiche dei lavori disattese per Roccella Jonica

“Nell’esposto, è stato comunicato alle Procure che la Struttura Territoriale di Anas Calabria aveva garantito che la carreggiata sud della nuova Statale 106 sarebbe stata chiusa per lavori di ripristino della pavimentazione all’interno della galleria “Giulia” e che comunque sarebbe stata riaperta al traffico il 12 dicembre scorso, evitando così anche i disagi da incubo, oltre ai gravissimi pericoli che i cittadini sono costretti a subire, per via di un disagio che – con oltre un mese di ritardo – continua purtroppo a perdurare”.

L’Organizzazione di Volontariato, con l’esposto presentare alle Procure di Reggio Calabria e Roma ha voluto sottolineare e denunciare anche “la gravissima disattenzione che l’Anas vergognosamente destina a quest’area della Calabria”: