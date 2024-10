Calabria, avanzano i lavori al 3° megalotto della SS 106 ‘Jonica’ – FOTO

Avanzano i lavori di costruzione del Terzo Megalotto sulla strada statale 106 ‘Jonica‘, tra Sibari e Roseto Capo Spulico, in provincia di Cosenza.

Anas Società del Gruppo FS Italiane, comunica che è stato completato il varo dell’impalcato di tutte le dieci campate del Viadotto ‘Satanasso’, che avrà un’estensione complessiva di 411 metri.

Per quanto riguarda lo stato di avanzamento dell’opera, allo stato attuale, sono in corso gli interventi di realizzazione delle prime due delle tre gallerie naturali: il tunnel a doppia canna di Trebisacce (scavati circa 100 metri) che sarà lungo oltre 3,5 km e il tunnel a doppia canna di Roseto (scavati circa 40 metri).

È stato altresì varato il ponte Castiglione (ad unica campata) ed è in via di completamento l’assemblaggio delle campate del Viadotto ‘Saraceno’ (19 campate per una lunghezza complessiva di 837 metri) per poi procedere al successivo varo.

Simultaneamente, si sta procedendo con gli scavi per la realizzazione di 11 gallerie (artificiali).