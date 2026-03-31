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Lavoro nero a Reggio: sospesa l’attività di un ristorante ed un bar

Maxi sanzione ai titolati delle attività, per riaprire dovranno procedere alla regolarizzazione dei lavoratori

31 Marzo 2026 - 15:44 | Comunicato Stampa

ispettorato del lavoro iam ()

Nella settimana dal 23 al 29 marzo, gli ispettori del lavoro dello IAM di Reggio Calabria hanno effettuato una serie di controlli nei settori edilizia e pubblici esercizi, sia nel capoluogo che in diversi centri della Piana di Gioia Tauro e della Locride.

In edilizia sono stati controllati 2 cantieri.

Controlli in edilizia: due cantieri ispezionati

Nel primo cantiere, operante nella Locride, è stato accertato e sanzionato il mancato rafforzamento e puntellamento dei solai durante la demolizione.

Nel secondo cantiere, nella Piana di Gioia Tauro, è stata riscontrata e sanzionata la mancata protezione dei vani prospicienti il vuoto.

Pubblici esercizi: sospesi bar e ristorante per lavoro nero

Nel contesto delle attività di vigilanza in materia di pubblici esercizi, sono stati ispezionati un bar e un ristorante.

Il primo, operante nella Piana di Gioia Tauro, è stato sospeso per lavoro nero: nell’attività, infatti, sono stati trovati 2 lavoratori irregolari su 6. Per poter riaprire il bar, il titolare dovrà pagare la somma aggiuntiva di 2.500 euro e la maxisanzione di 7.800 euro, e dovrà regolarizzare i lavoratori.

Anche il secondo esercizio, operante a Reggio Calabria, è stato sospeso per lavoro nero, poiché occupava 2 lavoratori irregolari su 3. Pure in questo caso, per ottenere la revoca del provvedimento dovranno essere versate la somma aggiuntiva di 2.500 euro e la maxisanzione di 7.800 euro, e si dovrà procedere alla regolarizzazione dei lavoratori.

Reggio Calabria Cronaca

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