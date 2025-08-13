Lazzaro, arriva ‘Corè by Karati’: a cuore nudo sul mare tra cucina d’autore, scenario mozzafiato e pizze DOC – FOTO

Apre a Lazzaro “Corè by Karati”, il nuovo ristorante e pizzeria di Cantine Karati. Cucina d’autore, pizze DOC e vista mozzafiato sullo Stretto di Messina

Sul Lungomare Cicerone di Lazzaro, al civico 132, ha aperto “Corè by Karati”, il nuovo ristorante e pizzeria firmato Cantine Karati. Un luogo in cui la cucina incontra la vista mozzafiato dello Stretto di Messina, regalando agli ospiti il fascino dei tramonti ‘made in Lazzaro’.

Il locale, immerso in un giardino curato, è pensato come un terrazzo di convivialità, ideale per pranzi, cene o un aperitivo al calar del sole. Alla guida della cucina, uno chef capace di coniugare qualità e creatività: antipasti, primi e secondi piatti sono realizzati con ingredienti selezionati e impiattati con cura.

Non mancano dolci e frutta di stagione.

Il menù spazia dalle proposte di mare e di terra alle pizze, leggere e gustose, firmate da un maestro pizzaiolo formato all’Accademia Nazionale Pizza DOC. Dietro il bancone, la barlady di casa prepara cocktail e aperitivi dal carattere unico, serviti con eleganza da una brigata di sala attenta e professionale.

“Corè by Karati” è il nuovo capitolo del brand ideato da Salvatore Modafferi, già creatore del Karati Exclusive Club e della Champagneria di Riccione. Con questa apertura in Calabria, Modafferi conferma la volontà di valorizzare il territorio, puntando sulle eccellenze locali e su una ristorazione contemporanea e raffinata.

? Corè by Karati – Lungomare Cicerone 132, Lazzaro

? Tel. 329 2088250

? Aperto a pranzo e cena

