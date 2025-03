Reggio, “Le meraviglie della Giudecca” nel calendario della Comunità Patrimoniale

La Comunità Patrimoniale di via Giudecca continua la sua intensa attività con un nuovo strumento digitale pensato per tenere informati soci, cittadini e volontari sugli appuntamenti del mese. “Le meraviglie della Giudecca” è il calendario online che raccoglie tutte le iniziative promosse dall’APS, offrendo una panoramica chiara e sempre aggiornata sugli eventi organizzati presso la Scalinata monumentale e nei siti adottati dalla comunità.

La presidente della Comunità Patrimoniale, Simona Lanzoni, spiega che l’obiettivo di questo strumento è diffondere e valorizzare le attività dell’associazione, permettendo a tutti di partecipare attivamente alla cura del patrimonio pubblico. Il calendario può essere scaricato sul proprio dispositivo digitale e aggiornato in tempo reale, con notifiche pubblicate anche sulla pagina Facebook della Scalinata Monumentale di via Giudecca.

Gli appuntamenti di marzo della Comunità Patrimoniale

Il calendario del mese di marzo si apre domani, 1° marzo, con un intervento di manutenzione straordinaria presso la Scalinata Monumentale di via Giudecca e il Tapis Roulant. L’appuntamento è fissato alle 9:30, con ritrovo presso l’ingresso della Scalinata, in via Possidonea.

L’11 e il 12 marzo, la via Giudecca diventerà un luogo educativo, con due giornate dedicate al “Turismo Scolastico ed Educazione Ambientale”. Due classi del Liceo Scientifico di Paternò (Catania), in visita a Reggio Calabria, parteciperanno a un percorso culturale che includerà il Museo Archeologico, il Duomo e il Castello Aragonese. La loro visita prevede anche una tappa alla Scalinata Monumentale, dove avranno un incontro con la Comunità Patrimoniale per una lezione di educazione ambientale e cittadinanza attiva.

Il percorso didattico toccherà argomenti come la Convenzione di Faro, l’articolo 118 della Costituzione e il principio di sussidiarietà, per poi passare alla pratica con la messa a dimora di piante in fiore lungo il Tapis Roulant e la via Giudecca. La presidente Simona Lanzoni sottolinea l’importanza di questi incontri non solo per la valorizzazione del patrimonio, ma anche per l’incremento del turismo scolastico nella città.

“La filiera orafa reggina” il 16 marzo

L’ultimo evento in programma per marzo è previsto per sabato 16 marzo alle ore 16:30, con l’incontro “La filiera orafa reggina”, che si terrà presso lo Spazio Open di via dei Filippini. Si tratta del secondo appuntamento del ciclo di eventi Open Giudecca, promosso da Spazio Open e dalla Comunità Patrimoniale nell’ambito del progetto “Il valore del patrimonio”.

Dopo l’evento del mese scorso dedicato alla Filiera tessile Reggina, questa volta l’attenzione sarà rivolta alla tradizione orafa della città, con un focus su 15 attività orafe ancora presenti nella zona della via Giudecca. Fin dall’epoca della comunità ebraica, questa strada è stata un importante polo artigianale, mantenendo fino ad oggi un patrimonio di inestimabile valore.

La presidente Simona Lanzoni sottolinea che l’obiettivo del progetto è tramandare le memorie e le testimonianze storiche, rendendo i cittadini più consapevoli del valore culturale ed economico della città.