Scopri le perle di saggezza di Franco Minchia, un'autentica voce siciliana che promette risate e riflessioni con un tocco di irriverenza.

Siete innamorati delle Perle di Pinna? Scordatevele. Da oggi, le perle di saggezza vi verranno fornite da Franco Minchia. Spulciando sul web, siamo imbattuti in questa pagina Facebook, in cui l’autore ci assicura risate di alto “spessore morale”, espresse in pillole.

Sulla sua vita non si sa molto, ma quel che è sicuro è la sua provenienza: la Sicilia. Le perle, raccontate in un comico dialetto siciliano, spaziano su vari argomenti: sesso, donne… mmm donne e ancora sesso!

“L’amore non è quando la guardi e ti manca il respiro, ma quando la guardi e ti si alza la minchia in meno di un secondo!”

“Un bacio è un apostrofo rosa fra le parole ‘girati a pecora’.”

Franco Minchia si è persino espresso sul nuovo bestseller, di cui vi avevamo parlato qualche settimana fa: “Se la tua donna ti dice ‘mi regali 50 sfumature di grigio?’ tu dicci ‘ma se ti regalo 50 sfumature di minchia non è meglio?'”

Certi di avervi incuriosito, vi invitiamo a visitare la pagina Facebook, a mettere mi piace, per deliziare i vostri inizi di giornata con le perle di Franco Minchia!