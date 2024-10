Le spade reggine di Scherma Reggio asd guadagnano l’accesso alle nazionali

La nuova stagione agonistica degli atleti della società reggina di Via al Foro Boario comincia da dove era terminata, con l’accesso di tre schermidori reggini alla Prova Nazionale Assoluti di Spada, che si terrà in quel di Erba nelle date del prossimo 7/8 ottobre.

Domenica 24 settembre, in occasione della Prima Prova Regionale presso il Pala Bilò di Rogliano, valida per la qualificazione Nazionale, gli atleti di Scherma Reggio accompagnati dai Maestri Salvatore Colica e Carlo Serpieri e dall’istruttrice Jessica Borrello hanno ottenuto brillanti risultati con la conquista di due podi sia nella prova maschile che femminile, con Michele Scappatura che ha occupato il terzo gradino del podio dopo una perfetta condotta di gara ha interrotto il suo cammino alle semifinali per un sopraggiunto infortunio, e sempre con il terzo posto della giovanissima Ananya Vermiglio al termine di una tiratissima semifinale, segnaliamo anche il 5° posto dell’esordiente Giada Costantino alla sua prima gara nella categoria assoluti.

Conquista l’accesso alla prova nazionale anche Federico Retez, dopo un ottimo girone di qualificazione, supera agevolmente con un assalto perfetto la diretta nella sfida stracittadina l’uscente campione regionale, si arresta ai quarti contro il vincitore del torneo Gaetano Bilotta della società di Rogliano.