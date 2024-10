Le Vecchie Glorie salutano la “6a Coppa città di Reggio Calabria”

Dopo essere partite dal mare ed aver percorso per oltre cento chilometri la fascinosa costa jonica ed essersi arrampicate lungo i sinuosi tornanti che conducono al suggestivo borgo di Riace, le Vecchie Glorie hanno concluso la “6a Coppa città di Reggio Calabria”.

Come sempre le “vecchie signore” hanno risvegliato ricordi nei cuori di chi le ha possedute e curiosità negli occhi dei più giovani. Un numeroso pubblico di tutte le età è infatti accorso ad ammirare e salutare il passaggio della carovana di auto storiche lungo tutto il percorso. Ed ugualmente numeroso il pubblico che durante le soste a Porto Bolaro, Condofuri, Bianco, Roccella Jonica e Riace si è avvicinato alle auto dei ricordi per gustarne i particolari ed ammirarne la bellezza, l’eleganza e, perché no, in alcuni casi anche la simpatia.

Come ogni competizione che si rispetti anche la “6a Coppa città di Reggio Calabria” ha premiato i suoi vincitori, ed i premi, puramente simbolici dal punto di vista del valore economico, ma ricchi della gioia di tutti i partecipanti che hanno condiviso due giorni in allegria e spensieratezza, sono stati consegnati ai tre equipaggi che hanno realizzato i migliori tempi durante le prove di regolarità affrontate nella giornata di sabato, anche queste svolte sotto l’occhio curioso ed al contempo vigile di una numerosa folla di osservatori.

Il primo posto è andato alla coppia Privitera – Torrisi su Porsche 911 Carrera del 1970 proveniente da Zafferana Etnea (CT); al secondo posto la coppia reggina Tarsia – Toscano su Mercedes 250 CE del 1974; sul terzo gradino del podio è salito l’equipaggio Barbaro-Martino, anche questo proveniente da Reggio Calabria, che ha svolto la prova a bordo di una simpaticissima Dune Buggy del 1975.

Ma il premio più grande è stato tributato agli organizzatori dai partecipanti ed è stato rappresentato dai sinceri apprezzamenti e ringraziamenti degli equipaggi tutti per i fantastici due giorni trascorsi insieme.

Gli organizzatori ringraziano tutti gli equipaggi che hanno voluto partecipare e tutti coloro che a vario titolo hanno collaborato alla realizzazione dell’evento e li invitano, già da ora, alla “7a Coppa città di Reggio Calabria” in programma per giugno 2018.