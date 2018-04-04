Se la Reggina cerca gli ultimi punti salvezza, in casa Lecce cresce la preoccupazione per una squadra fino a qualche giornata addietro lanciatissima verso la serie B ed ora bruscamente fermatasi da una serie di risultati negativi. L’enorme vantaggio acquisito nel corso di buona parte di stagione, si è ridotto a sole due lunghezze e se è vero che Catania e Trapani si dovranno affrontare nello scontro diretto, è altrettanto vero che la compagine pugliese rispetto alle due siciliane, dovrà osservare ancora un turno di riposo.

Per tale motivo, dopo il secondo pareggio casalingo consecutivo, intermezzato dalla sconfitta di Caserta, la società ha deciso di allontanare la squadra da possibili contestazioni ed di isolarla per trovare la concentrazione migliore, quindi mandando l’intero gruppo in ritiro al Mancini Park Hotel di Roma, fino alla vigilia del match di domenica contro la Reggina. Non solo, gli allenamenti saranno rigorosamente a porte chiuse ed imposto il silenzio stampa ai giocatori.

Per la sfida al Granillo appare particolarmente complicato il recupero dell’attaccante Torromino.