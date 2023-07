Lecco, Di Nunno: 'Qualcuno di importante non ci vuole'

Se dalle parti di Reggio Calabria si conoscevano bene le difficoltà a spuntarla anche davanti al Collegio di Garanzia del Coni dopo la bocciatura del Consiglio Federale, totalmente inaspettata invece la decisione assunta dopo il ricorso presentato dal Perugia su quanto era stato deciso nei confronti del Lecco. Una doccia gelata che ha provocato ovviamente delle reazioni forti, come quella del presidente Di Nunno ai microfoni di Nicolò Schira: “Andremo al TAR. Qualcuno di importante forse non ci vuole in Serie B, ma non molliamo di un centimetro. Non escludo un cambio di format con una B a 21-22 squadre. Siamo fuori al momento per colpe non nostre…“.