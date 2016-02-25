Lectio magistralis su Corrado Alvaro per gli studenti del Liceo ‘Rechichi’
La studiosa Anne Christine Faitrop-Porta presenta nel Salone delle Feste di Polistena 'Corrado Alvaro. La memoria del cuore' agli studenti del Rechichi
25 Febbraio 2016 - 14:22 | di Redazione
Si svolgerà sabato 27 febbraio alle ore 10.30 nel Salone delle Feste del Comune di Polistena la lectio magistralis di Anne Christine Faitrop – Porta “Corrado Alvaro. La memoria del cuore”.
All’incontro, organizzato dal Liceo Statale “Giuseppe Rechichi” in sinergia con il Comune di Polistena, l’associazione culturale “Geppo Tedeschi” e Città del Sole edizioni, parteciperanno il Dirigente Scolastico dell’istituto Francesca Maria Morabito, l’assessore alla cultura del Comune di Polistena Nelly Creazzo e l’editore di Città del Sole, Franco Arcidiaco.
Modererà l’evento Antonio Rosselli, con l’introduzione di Maria Frisina, presidente dell’associazione culturale “Geppo Tedeschi” e con le conclusioni affidate al Sindaco Michele Tripodi.
Gli studenti e i docenti dell’istituto parteciperanno all’incontro come momento di crescita culturale e di diffusione del sapere e delle conoscenze.
«Apprendere al di fuori delle aule scolastiche è tra gli obiettivi del “Rechichi” – commenta la Preside Morabito – consapevoli che il confronto con personalità di spicco del mondo della letteratura, delle arti e delle discipline scientifiche può contribuire ad ampliare il bagaglio degli allievi, migliorarne le competenze e completarne il percorso formativo. Siamo lieti di essere partner di questo evento, in sinergia con gli enti del territorio, sintomo di una scuola aperta e dinamica alle istanze della collettività».
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