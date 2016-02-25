Lectio magistralis su Corrado Alvaro per gli studenti del Liceo ‘Rechichi’

Si svolgerà sabato 27 febbraio alle ore 10.30 nel Salone delle Feste del Comune di Polistena la lectio magistralis di Anne Christine Faitrop – Porta “Corrado Alvaro. La memoria del cuore”.

All’incontro, organizzato dal Liceo Statale “Giuseppe Rechichi” in sinergia con il Comune di Polistena, l’associazione culturale “Geppo Tedeschi” e Città del Sole edizioni, parteciperanno il Dirigente Scolastico dell’istituto Francesca Maria Morabito, l’assessore alla cultura del Comune di Polistena Nelly Creazzo e l’editore di Città del Sole, Franco Arcidiaco.

Modererà l’evento Antonio Rosselli, con l’introduzione di Maria Frisina, presidente dell’associazione culturale “Geppo Tedeschi” e con le conclusioni affidate al Sindaco Michele Tripodi.

Gli studenti e i docenti dell’istituto parteciperanno all’incontro come momento di crescita culturale e di diffusione del sapere e delle conoscenze.