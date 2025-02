Lega Calabria, nominati i nuovi commissari provinciali: Mattiani per Reggio

Il commissario regionale della Lega Calabria Salvini Premier, Filippo Mancuso, ha ufficializzato la nomina dei nuovi commissari provinciali del partito. Le nuove designazioni vedono Mario Amedeo Mormile per Catanzaro, Katya Gentile per Cosenza, Giuseppe Mattiani per Reggio Calabria e Nicola Daniele per Crotone. In attesa di ulteriori decisioni, Mancuso ha mantenuto l’interim per la provincia di Vibo Valentia.

L’annuncio di Filippo Mancuso

«Sono convinto che i nuovi commissari provinciali faranno un ottimo lavoro e svolgeranno l’incarico con passione, dedizione e responsabilità. A seguito della designazione dei commissari cittadini, procediamo spediti con la definizione del nuovo assetto organizzativo della Lega.

L’obiettivo è avere una comunità di persone che si ritrovi attorno a valori e progetti, con la volontà e la capacità di realizzarli nell’interesse di cittadini, famiglie e imprese della nostra regione», ha dichiarato Filippo Mancuso.