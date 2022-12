Nomina Staine, Saccomanno: 'La Lega Calabria si stringe attorno al neo assessore'

Al 'passaggio di consegne' tutta la dirigenza della Lega ha voluto essere presente per manifestare la vicinanza e la costruzione di una squadra forte

In occasione del “passaggio delle consegne” tra Tilde Minasi e il nuovo assessore Emma Staine, tutta la dirigenza della Lega ha voluto essere presente per manifestare la vicinanza e la costruzione di una squadra forte che possa sostenerla nel migliore dei modi.

La Lega Calabria si stringe attorno al neo assessore Emma Staine

Una manifestazione sobria, ma molto importante e significativa in quanto si è, finalmente, valorizzata la militanza, l’appartenenza e il merito. Tutti gli intervenuti dal Commissario regionale Giacomo Francesco Saccomanno alla senatrice Tilde Minasi, al deputato Domenico Furgiuele, al consigliere regionale Pietro Raso, hanno manifestato il gradimento della scelta operata direttamente dal Segretario Federale Matteo Salvini ed hanno ringraziato il precedente assessore Tilde Minasi per quanto fatto ed hanno augurato un forte buon lavoro alla Staine, garantendo sostegno e partecipazione. Tanto entusiasmo per la nuova avventura che, certamente, porterà buoni risultati alla Calabria e che vedrà la Lega anche interessata della difficile materia del nuovo settore dei trasporti.