A Reggio l’incontro della Lega Navale ‘Progettare l’inclusione: il mare come spazio accessibile’

In occasione della campagna nazionale della Lega Navale Italiana “Tutti a bordo con la Lega Navale, nessuno escluso” — avviata per valorizzare l’impegno dell’associazione nel campo della nautica solidale e dell’inclusione delle persone con disabilità — la Sezione di Reggio Calabria promuove l’evento “Progettare l’inclusione: il mare come spazio accessibile”, un appuntamento dedicato al confronto tecnico-culturale sul superamento delle barriere fisiche e mentali negli spazi portuali e nelle attività nautiche.

L’iniziativa si terrà sabato 13 dicembre 2025 alle ore 09.30 presso lo Sporting Stelle del Sud, a Reggio Calabria, e coinvolgerà istituzioni, ordini professionali, università e associazioni attive nel campo dell’inclusione. L’obiettivo è promuovere un dialogo costruttivo su come rendere il mare e il territorio costiero realmente accessibili, valorizzando esperienze, competenze tecniche e testimonianze dirette.

Apertura dei lavori

Ad aprire i lavori sarà Simona Caracciolo, Responsabile della comunicazione della LNI Sezione di Reggio Calabria, con la presentazione della “flotta solidale” della Lega Navale Italiana, strumento centrale delle attività inclusive promosse sul territorio nazionale.

Seguiranno i saluti istituzionali di:

Francesco Foti, Presidente Ordine degli Ingegneri RC

Santina Dattola, Presidente Ordine degli Architetti PPC RC

Giuseppe Barbaro, Direttore DICEAM – Università Mediterranea

Antonello Scagliola, Presidente del Comitato Paralimpico CONI RC

A moderare l’incontro sarà Daniela De Blasio, Presidente LIDU RC.

Interventi della mattinata

Nel corso della mattinata sono previsti interventi di:

Angela Malara, Delegata per le disabilità e fasce deboli – DICEAM

Fabio Colella, Responsabile nazionale Parasailling FIV

Paola Redi, AIDIA Sezione RC

Roberta Meduri, Associazione Agedi

Antonino Nicolò, Presidente LNI Sezione RC

Il confronto si concentrerà sui principali temi legati all’inclusione nautica:

l’accessibilità delle infrastrutture portuali, dagli scali ai pontili fino ai servizi a terra;

la progettazione di ausili e soluzioni tecniche per la nautica adattata;

il miglioramento dell’accessibilità del lungomare e delle strutture sportive cittadine legate al mare, un tema di particolare rilevanza per la città di Reggio Calabria.

Le realtà coinvolte

L’evento è promosso dalla Lega Navale Italiana – Sezione di Reggio Calabria, in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri, l’Ordine degli Architetti, il DICEAM dell’Università Mediterranea, l’Associazione Nuovi Orizzonti, lo Sporting Stelle del Sud e con il patrocinio di LIDU RC, AIDIA, Rotary Club, SheLab, ASD Reggio Calabria 2025 Aps, ANMIL Fondazione Sosteniamoli Subito, CONI e Sporting Stelle del Sud.

L’appuntamento rappresenta un momento significativo per riflettere, progettare e agire concretamente affinché il mare diventi uno spazio realmente aperto a tutti, senza barriere.