Gelardi (Lega Salvini Calabria): “Con il Ponte sullo Stretto e l’AV verso Reggio, il Sud recupera il gap infrastrutturale”

"Siamo davanti a una svolta storica che proietta la nostra regione e l’intero Meridione in una dimensione di sviluppo e modernità mai conosciuta prima", le parole di Gelardi

“Accogliamo con grande soddisfazione la notizia dell’accelerazione dei cantieri dell’Alta Velocità Salerno-Reggio Calabria a seguito dell’approvazione del progetto definitivo del Ponte sullo Stretto. Si tratta di un ulteriore passo in avanti verso un Sud che finalmente recupera il suo storico gap infrastrutturale grazie al lavoro instancabile del ministro Matteo Salvini e del Governo.

È ormai chiaro a tutti che chi prova a contrapporre il Ponte ad altre opere per il Mezzogiorno mente sapendo di mentire. Si farà il Ponte e si faranno anche tutte le altre infrastrutture necessarie: dalle nuove gallerie ferroviarie all’ammodernamento delle reti stradali e ferroviarie in Calabria e in Sicilia.

Siamo davanti a una svolta storica che proietta la nostra regione e l’intero Meridione in una dimensione di sviluppo e modernità mai conosciuta prima”. Queste le parole di Giuseppe Gelardi, capogruppo della Lega in Consiglio Regionale.