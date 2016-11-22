City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ABBONATI ACCEDI
In Evidenza

‘Legalita’ mi piace’, gli studenti dicono no alla contraffazione

In piazza Italia a Reggio Calabria, con Confcommercio, Guardia di Finanza e gli studenti dell'ITE Piria, la giornata contro contraffazione e abusivismo commerciale

22 Novembre 2016 - 19:27 | di Vincenzo Comi

Legalità, mi piace 2016: iniziativa di Confcommercio contro la contraffazione a Reggio Calabria

Il 65% delle imprese è danneggiato dall’acquisto illegale. I più colpiti sono i settori dell’abbigliamento, delle calzature, della cosmetica e quello alimentare. Questo il principale risultato, in aumento rispetto allo scorso anno, emerso dall’indagine “Legalità, mi piace 2016″ effettuata tra le imprese e i consumatori da Confcommercio-Imprese per l’Italia in collaborazione con Format Research nell’ambito della giornata sulla legalità. Nel 2016 il 27% circa dei consumatori ha acquistato almeno una volta prodotti illegali o ha utilizzato servizi offerti da soggetti non autorizzati. Il 72% circa dei consumatori pensa che acquistare prodotti illegali sia ‘normale’ o ‘utile’ per chi è in difficoltà.

La IV edizione di “Legalità, mi piace”, incentrata sui fenomeni criminali che riducono la competitività del nostro sistema produttivo, alterano le regole del mercato e danneggiano le imprese del terziario, ha coinvolto il sistema confederale su tutto il territorio nazionale.

A Reggio Calabria in piazza con Guardia di Finanza e studenti

A Reggio Calabria si è scesi in piazza per parlare di contraffazione e abusivismo commerciale assieme a Guardia di Finanza, Polizia Municipale, imprenditori e studenti dell’Istituto tecnico statale economico “Raffaele Piria” che per l’occasione hanno presentato un lavoro sulla contraffazione, “Be original, buy original”, con l’intento di mandare un messaggio ai coetanei e agli adulti: meglio essere originali, che brutte copie. Ad intervenire all’incontro il Presidente e il Direttore di Confcommercio Reggio Calabria, rispettivamente Giovanni Santoro e Marisa Lanucara; il Tenente Colonnello della Guardia di Finanza Giovanni Palombini, il Dirigente comunale alle Attività produttive Francesco Barreca, l’Assessore comunale al Bilancio Armando Neri e l’Assessore comunale alle Attività produttive Mattia Neto.

Per l’occasione a piazza Italia sono stati allestiti i gazebo della legalità. Gazebo in cui è stata esposta la merce contraffatta sequestrata dalle Fiamme Gialle. Un’occasione per capire come riconoscere un capo contraffatto e ribadire l’entità e le conseguenze sull’economia reale di questi fenomeni.

Gli effetti della contraffazione sull’economia

La contraffazione è una cosa seria. Un fenomeno ben radicato che rappresenta un apparente ‘beneficio’ immediato per chi compra, ma si rivela poi un danno pesante sul lungo periodo. La contraffazione è un qualcosa di concreto, un illecito che incide sulla nostra vita quotidiana con enormi danni sull’economia, in quanto falsano il gioco “corretto” della concorrenza, sulla salute e sicurezza del consumatore (i prodotti contraffatti, per la maggior parte, sono fabbricati nel più completo “disprezzo” delle norme). Tutto ciò, come è stato ribadito  più volte durante la mattinata, «impatta pesantemente sul sistema economico-sociale, determinando la chiusura di imprese e conseguente perdita di posti di lavoro». L’illegalità distrugge il lavoro di tanti imprenditori, favorisce la criminalità e non aiuta la crescita dell’economia del Paese.

Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie

ConfcommercioGuardia di FinanzaIte PiriaReggio Calabria Attualità Sociale Studenti
Segui CityNow su Google
Preferiti Discover News

Non hai ancora scaricato
la nuova App di CityNow?