Ammorbidente 'Sogno di Calabria', gaffe di Lenor: Lime confuso per Bergamotto

Si chiama ‘Sogno di Calabria’ uno degli ammorbidenti proposti da Lenor…ma la gaffe rischia di farlo diventare un incubo. ‘Ispirato e bergamotto e aloe vera’ si legge nell’etichetta, che vorrebbe omaggiare una delle eccellenze uniche del territorio reggino, ovvero il bergamotto.

Peccato però che l’immagine scelta per rappresentarlo, non corrisponda al bergamotto. Come evidenziato da alcuni utenti sui social infatti, sulla bottiglia del Lenor ‘Sogno di Calabria’ viene raffigurato Lime Kaffir o Combava, di colore verde, verdissimo con buccia rugosa, esotico che rimanda alla natura.

“Peccato che la Combava sia lontanissima da Reggio Calabria e sia coltivata in Asia nei paesi che si affacciano sull’Oceano Indiano. La grande distribuzione ha scelto un frutto che non è il bergamotto per vedere mille prodotti al bergamotto”, il pensiero comprensibilmente amareggiato di chi ha notato la gaffe di Lenor.

Da evidenziare inoltre come manchi la corretta definizione ‘Bergamotto di Reggio Calabria’, utile a specificare come si tratti di una specialità unica nel mondo, che nasce soltanto nel nostro territorio.

La speranza è che l’azienda, tra le più importanti a livello nazionale per quanto riguarda i prodotti per la casa, rimedi al doppio errore. Inserendo una vera immagine del bergamotto nella bottiglia (e nel materiale promozionale) e magari modificando l’etichetta aggiungendo la località, ovvero Reggio Calabria, che ospita e dà il nome ad un’eccellenza conosciuta in tutta il mondo.