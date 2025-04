Reggio, l’associazione Noi per Santa Caterina: ‘Fallimento certificato di questa amministrazione’

“C’è un quartiere che da troppi anni vive una condizione di degrado, c’è un quartiere che cerca di uscire da una condizione di isolamento, c’è un quartiere che, malgrado la forte spinta per il cambiamento, rimane colpevolmente inascoltato. Questo quartiere, Santa Caterina, e i cittadini che lo abitano, di cosa dovrebbero gioire? perché avete inaugurato il “tempietto”? Dovrebbero godere perché avete risistemato qualche piazza? oppure esultare perché avete “regalato” alla città qualche festeggiamento?”.

E’ quanto si legge in una nota dell’Associazione Noi per Santa Caterina.

“Avete tagliato tanti nastri, inutili passerelle, Santa Caterina è Reggio Calabria, se non è la vostra, è la nostra casa, e voi, trafficanti di parole, non sappiamo per quale oscuro motivo, continuate a sottovalutare, nascondere, rimandare i problemi che affliggono questo grande rione.

Santa Caterina certifica il fallimento di questa amministrazione comunale, il fallimento di una politica che non guarda gli interessi dei cittadini, piuttosto, alle esigenze di partito e alle necessità dei singoli, ed ora, in vista della prossima tornata elettorale, cominciate a “tirarci per la giacchetta”.

Dove eravate quando protestavamo?

“Tutte le forze politiche, nell’approssimarsi delle amministrative, sono pronte a darci una mano, pronti a sostenerci, vicini ai territori…ora, ma dove eravate quando il grido di protesta di questo quartiere si sollevava attraverso manifestazioni, post, denunce, incontri?

Mai una voce si è sollevata a sostegno della nostra giusta battaglia, ci avete lasciati soli a combattere per ciò che è giusto e importante, nonostante ciò, non ci siamo arresi e non ci arrenderemo, continueremo a lottare per i nostri sacrosanti diritti, nonostante le difficoltà e gli ostacoli, la giustizia prevarrà.

Avvicinarci a voi, avvicinarci ad un certo tipo di “politica” significherebbe infettarci, d’altronde, vi riconosciamo la “capacità” di strumentalizzare e di usare tutto per il vostro tornaconto, ma questa associazione, nata libera, con uno spirito di servizio a voi sconosciuto, non cadrà negli inganni che contraddistinguono il vostro operato.

Certo ascolteremo, valuteremo, decideremo, non siamo fuori dal mondo, di sicuro siamo fuori da logiche opportunistiche e rituali inconcludenti che hanno portato Santa Caterina, il nostro quartiere, al degrado più assoluto”, conclude la nota.