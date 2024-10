Levante a Reggio Calabria: la possibile scaletta del concerto

Levante ha deciso di intraprendere un piccolo tour estivo in alcune delle arene storiche italiane.

Uno spettacolo magico che dopo aver debuttato a Fiesole e passato per Cervere, arriva questa sera, venerdì 9 agosto, al Castello Aragonese di Reggio Calabria.

Pronti ad immergervi in un viaggio nel tempo tra passato, presente e futuro?

SCALETTA CONCERTO

Ecco una possibile scaletta che però potrebbe subire variazioni:

“Diamante”

“La rivincita dei buoni”

“Abbi cura di te”

“Farfalle”

“Io ti maledico”

“Le lacrime non macchiano”

“Finché morte non ci separi”

“Sentivo le ali”

“1996 la stagione del rumore”

“Sbadiglio”

“Cuori d’artificio”

“Le parole che non dico mai”

“Non me ne frega niente”

“Tutti i santi giorni”

“Le margherite sono salve”

“Santa Rosalia”

“Io ero io”

“Memo”

“Gesù Cristo sono io”

“Ciao per sempre”

“Duri come me”

“Pezzo di me”

“Alfonso”