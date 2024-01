LFA Reggio: 'Grazie dottore Bandecchi, rifiutiamo l'offerta e andiamo avanti'

La citazione in titolo fa riferimento a una delle frasi più celebri della nota trasmissione in onda in preserale su Rai Uno “Affari tuoi”, meglio conosciuta come il gioco dei pacchi. Il percorso si conclude nel tentativo di portare a casa il bottino più importante e nelle fasi di gioco si dialoga con l’anonimo dottore che alterna cambi di pacco a offerte. Se quest’ultima non viene ritenuta congrua, si ringrazia, si rifiuta e la partita continua.

Con un comunicato dai toni molto garbati, la LFA Reggio Calabria, dopo aver ricevuto una pec qualche giorno addietro, all’interno della quale veniva ufficializzata la proposta del sindaco di Terni Bandecchi riguardo una sponsorizzazione della propria università, la società amaranto per ovvie ragioni che più volte abbiamo raccontato, non ha potuto fare altro che rifiutare: “Nel ringraziare, ci vediamo impossibilitati a poter valutare la proposta, in quanto il club ha già stipulato un importante contratto di sponsorizzazione con un’altra Università Telematica, n.q. di main sponsor, il quale preclude la possibilità di stipulare accordi di marketing con altre Università o anche Istituti pubblici o paritari di Alta Formazione nel settore della formazione“.

Una risposta scontata esattamente per i motivi che ritroviamo all’interno del comunicato stampa. C’è chi ha visto quell’annuncio di Bandecchi come una provocazione, chi ha ritenuto inappropriato il luogo in cui la proposta è stata lanciata individuandola come vera e propria propaganda elettorale, chi invece come gesto sincero e spontaneo nei confronti soprattutto della tifoseria per la quale il sindaco di Terni nutre vera simpatia e affetto.

Vicenda conclusa? Assolutamente si, è stato lo stesso Bandecchi a dichiararlo con fermezza ai microfoni di CityNow. Almeno per ora…